Морское унижение России Питер Дикинсон

22.03.2024, 16:24

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Почему Путин уволил главкома ВМФ.

На этой неделе кремлевские СМИ подтвердили, что Владимир Путин отправил в отставку главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Отстранение Евменова — крупнейшая перестановка в военном руководстве России почти за год, отражающая растущее разочарование Москвы в связи с тяжелыми потерями страны в битве за Черное море.

Терпение Путина, похоже, окончательно иссякло в начале 2024 года после того, как всего за несколько недель было потоплено несколько российских военных кораблей. Эти потери стали последними в длинной череде унизительных неудач российского Черноморского флота, который в настоящее время проигрывает войну на море стране, не имеющей военно-морского флота.

Когда чуть более двух лет назад началось полномасштабное вторжение России в Украину, мало кто мог предположить, насколько эффективными окажутся военно-морские операции Украины. Накануне вторжения Россия установила полную блокаду портов Украины, отрезав страну от морской торговли и нанеся серьезный удар по украинской экономике.

Не имея собственных военных кораблей, Украина поначалу вряд ли надеялась бросить вызов военно-морскому господству России. Однако вскоре стало ясно, что уступающая по численности украинская армия не намерена уступать Кремлю контроль над Черным морем. Вместо этого Украина использовала сочетание инновационных беспилотных технологий и иностранной огневой мощи, чтобы уравнять шансы и нанести флоту Путина ряд поражений.

В апреле 2022 года Украина добилась первого крупного успеха на море, потопив флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» с помощью ракет «Нептун» отечественного производства. Это заставило российские военные корабли отступить от украинского побережья, сняв непосредственную угрозу высадки десанта вблизи Одессы.

Украина сохранила этот импульс до лета 2022 года, заставив российские войска отступить со стратегически важного острова Змеиный и нанеся первые удары беспилотников по российским военно-морским объектам в оккупированном Крыму.

Битва за Черное море значительно обострилась в 2023 году, когда Великобритания и Франция начали поставлять Украине крылатые ракеты. Этот усиленный ударный потенциал позволил Украине нанести серию ударов по российскому флоту, в результате которых были серьезно повреждены или уничтожены несколько военных кораблей и подводная лодка. В ходе одного особенно символичного удара Украина разбомбила штаб Черноморского флота в Севастополе.

Удивительная череда украинских побед на море продолжается и в 2024 году: с начала года, по сообщениям, было потоплено еще три российских военных корабля. Эти последние атаки были осуществлены быстро развивающимся флотом морских беспилотников отечественного производства. К началу марта Украина утверждала, что потопила или вывела из строя около трети всего российского Черноморского флота.

Успех Украины в битве за Черное море не будет иметь решающего значения в сухопутной войне, но он дал значительный толчок военным усилиям страны. Потопление такого количества российских военных кораблей вынудило Путина переместить основную часть своего флота из оккупированного Крыма в относительную безопасность российских портов, что усложняя для российского флота выполнение логистических задач во вторжении или нанесение ракетных ударов по украинским целям.

Крайне важно, что успехи Украины на море позволили прорвать блокаду южных морских портов страны и возобновить морскую торговлю. К началу 2024 года объемы экспорта вновь приблизились к довоенному уровню, обеспечив Украине жизненно важный экономический ресурс.

Постоянный поток позитивных новостей с черноморского фронта также помог поднять боевой дух среди уставших от войны украинцев. Эта тенденция началась в первый же день вторжения, когда российский военный корабль подошел к крошечному украинскому гарнизону на острове Змеиный с ультиматумом о капитуляции, но получил ответ: «Русский военный корабль, иди на х…».

Этот мгновенно ставший культовым ответ вскоре был воспринят украинцами как символ национального неповиновения и неофициальный лозунг всех военных действий страны. Через несколько дней эта новость появилась на рекламных щитах и наклейках на бамперах, и даже вдохновила выпуск почтовой марки, удостоенной награды.

На протяжении последних двух лет затонувшие российские военные корабли остаются популярной темой для украинских мемов, и каждый новый успех вызывает новый шквал онлайн-творчества. Украинские военные присоединились к этому движению, публикуя видеозаписи новых атак беспилотников на российские военные корабли, сопровождая их драматической музыкой.

Для украинской общественности унижение путинского флота — это источник надежды в борьбе их страны с мощью российских вооруженных сил, напоминающую битву Давида и Голиафа. В настоящее время этот оптимизм можно наблюдать у здания мэрии Киева в самом центре украинской столицы, где недавно появился большой плакат с изображением российских военных кораблей, покоящихся на дне Черного моря. На фоне кровавой бойни и ужаса от продолжающегося вторжения России потопление российских военных кораблей дает украинцам повод для радости.

Питер Дикинсон, atlanticcouncil.org