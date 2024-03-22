В Могилеве умер подполковник милиции 2 22.03.2024, 16:28

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Ему было 46 лет.

Умер сотрудник Управления оперативно-дежурной службы УВД Могилевского облисполкома Вячеслав Анимуцкий.

Известно, что сразу после школы в 1994 году он поступил в Могилевскую школу милиции и после ее окончания через два года пошел работать участковым в Ленинский РОВД Могилева. Параллельно он поступил заочно в Академию милиции в Минске, а после окончания и этого учебного заведения перешел на работу в УВД, пишет Mayday.team.

Некоторое время в конце 2000-х Вячеслав Анимуцкий возглавлял оперативно-дежурную службу ОВД Могилевского района, но потом снова вернулся в УВД.