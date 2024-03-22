Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ 22.03.2024, 17:18

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В Сеть попали фотографии.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций. Об этом сообщается на странице «Мариуполь.Сопротивление».

- Не без хороших новостей несмотря на все. Мариупольское сопротивление сожгло российскую строительную технику, - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об автокране на 60 тонн, который использовался для демонтажей, строительства жилья для россиян и фортификационных сооружений.

Партизаны уточнили, что техника была оставлена во дворе ПТУ № 64 по улице Таганрогская, 199.