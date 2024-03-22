закрыть
22 марта 2024, пятница, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ

  • 22.03.2024, 17:18
  • 2,390
Партизаны в Мариуполе сожгли технику для строительства фортификационных сооружений РФ
Архивное фото:Getty Images

В Сеть попали фотографии.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области партизаны сожгли технику, которую россияне используют для возведения фортификаций. Об этом сообщается на странице «Мариуполь.Сопротивление».

- Не без хороших новостей несмотря на все. Мариупольское сопротивление сожгло российскую строительную технику, - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет об автокране на 60 тонн, который использовался для демонтажей, строительства жилья для россиян и фортификационных сооружений.

Партизаны уточнили, что техника была оставлена во дворе ПТУ № 64 по улице Таганрогская, 199.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов