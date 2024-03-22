В пункте пропуска «Брест» выстроилась длинная очередь из автобусов на выезд в Польшу 1 22.03.2024, 17:37

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У грузовиков ситуация еще сложнее.

В автомобильном пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе выезда в Евросоюз ожидает 40 автобусов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, отмечает zerkalo.io.

По состоянию на 16.00 22 марта, в пункте пропуска «Брест» выезда в Польшу ожидает 100 легковушек. Вместе с ними в этом же погранпереходе простаивает 40 автобусов. На литовском и латвийском направлениях очередей для легковушек и автобусов не наблюдается.

Куда сложнее ситуация у грузовиков. В общей сложности выезда из Беларуси ожидает 3680 фур. Из них 740 стоят в «Григоровщине» (Латвия), 600 — в «Козловичах» (Польша), 1160 в «Каменном Логе» (Литва) и 1180 — в «Беняконях» (Литва).