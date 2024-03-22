Куда можно хоть завтра улететь из Минска на море 1 22.03.2024, 18:01

До активного курортного сезона еще пару месяцев.

Но что если душа требует отдыха на море и, желательно, прямо сейчас? Собрали варианты, куда можно хоть завтра улететь из Минска на море.

Красное море, Египет

Первое что приходит на ум – конечно же Египет. Сейчас на египетские курорты Шарм Эль Шейх и Хургаду можно улететь на чартерных рейсах. Билеты можно купить у туроператоров.

Мраморное море, Турция

Из Минска можно улететь Стамбул. И хоть местные советуют не купаться в море в черте города, тем не менее можно же просто наслаждаться видами. Лететь до Стамбула придется 5 часов 30 минут, а цены на билет начинаются от примерно 1 тысячи рублей в зависимости от даты.

Персидский залив, ОАЭ

Еще одна страна, где лето круглый год. Прямым рейсом из Минска можно улететь Шарджу - здесь отличный пляжный и культурный отдых по ценам ниже, чем в Дубае. Но и до Дубая всего 40 километров. Полет почти 6 часов, цены на авиабилеты стартуют от 1 тысячи рублей.

Каспийское море, Азербайджан

Каспийское море — уникальное. Это крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться и как самое большое бессточное озеро, и как море. Чтобы увидеть его, можно вылететь из Минска в Баку. Полет почти 4 часа, а цены начинаются от 700 рублей.

Черное море, Грузия

Батуми расположен в удобной естественной Черноморской бухте и на сегодня это не только важнейший морской порт Грузии, но и туристическая столица страны. Цены на билеты из Минска в Батуми стартуют от 800 рублей, полет продлится чуть более 4-ех часов.