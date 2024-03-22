«Вручили повестку и сопроводили до военкомата» 22.03.2024, 18:17

Белорус рассказал, как попал на мартовские военные сборы.

В середине марта по всей Беларуси началась проверка боевой готовности. На военные сборы призвали тысячи военнообязанных. «Медиазона» поговорила с белорусом, который попал на мартовские сборы.

Николай живет в областном центре, но прописан в другом городе у родителей. Накануне сборов ему позвонили с места прописки и сказали прийти для вручения повестки на сборы.

— Поставили задачу местным, оттуда позвонили. Тем, кто поднял трубку, сказали явиться в обязательном порядке на сборы по месту прописки. На месте уже вручили повестку и сопроводили до военкомата.

Николай не собирался ехать на сборы, но способов избежать призыва у него не было:

— Вечером звонок, утром быть. Думал, что просто уточнить данные. Как говорится — я никогда еще так не ошибался.

По телефону мужчине порекомендовали тепло одеться, взять с собой паспорт, военный билет и средства гигиены. Из администрации Николая отвезли в военкомат. Там ему сообщили, что он отправляется на военные сборы в силы территориальной обороны.

Из военкомата мужчину сопроводили до автобуса и отвезли на место сборов. Там Николая переодели в военную форму и отправили в расположение для военнообязанных. Мужчина говорит, что вместе с ним на сборах оказалось более 150 человек. Их разместили в помещении, которое выделили местные власти.

Николай говорит, что среди призванных на сборы многие недовольны этим мероприятием, но в открытую никто не возмущается. У всех дома остались дела, работа, семья. Некоторых мужчин забрали на сборы без предупреждения прямо с рабочего места.

В военкомате Николаю сообщили, что сборы закончатся 5 апреля. Пока никаких занятий не проводили:

— Идет укомплектация подразделений. Грубо говоря, размещаемся, привыкаем.