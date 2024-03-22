Пять фильмов про непредсказуемость стихий 22.03.2024, 18:24

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Они подойдут для вечернего просмотра.

Чего ждать от погоды – вопрос, которым буквально каждый день задаются многие. «АиФ» собрал подборку фильмов, в которых погода – тоже главный герой, в планах которого очень важно разобраться вовремя.

«Бог грома» (2020)

Повелевать стихией, обращать в пепел прикосновением и заставлять всё живое трепетать от страха – удел языческих богов. Но что произойдет, когда планета столкнется с одним из них во плоти? Ведь этот древний Бог всего лишь человек. Фэнтезийный боевик про непредсказуемость погодных явлений.

«Сила стихии» (2020)

На город надвигается ураган, и банда воров решает воспользоваться хаосом эвакуации, но один бывший полицейский наотрез отказывается покидать квартиру. Пока его пытаются уговорить, грабители проникают в то же здание.

«2012» (2009)

2012 год. Наша планета находится на грани гибели. По расчетам ученых мощнейшие землетрясения и вызванные ими цунами уничтожат практически все, что создано человечеством. Спастись можно, только попав на специально построенные Ковчеги у подножья Эвереста. Но созданы они лишь для сильных мира сего, и билетов на них просто не достать.

«Дитя погоды» (2019)

16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё. Однажды Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

«Ледокол» (2016)

Драма по мотивам реальных событий 1985 года. Ледокол «Михаил Громов» попадает в ледовый плен на 133 дня. Каждый неверный шаг в экстремальной ситуации стоит жизни. Нервы накалены, два капитана борются за власть, а рядом — айсберг. Команда должна сделать всё, чтобы вернуться домой.