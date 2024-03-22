Выборы в США: эксперт назвал главный вызов для Украины в случае победы Трампа 8 22.03.2024, 18:35

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Дональд Трамп

Риторика Трампа постоянно меняется.

Главный вызов для Украины в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США состоит в том, что долгое время Вашингтон, вероятно, не будет заниматься внешней политикой, в частности, помощью Украине, пишет РБК-Украина.

- Главный вызов состоит в том, что достаточно длительное время, до полугода, а может и больше, Соединенные Штаты будут заняты тем, что постараются переварить Трампа и его новые реформы. И не будет понятно, сможет ли в этот период Вашингтон заниматься внешней политикой, помогать Украине и другим партнерам, - отметил аналитик центра «Украинская призма» Александр Краев.

По его мнению, так или иначе Трамп будет проблемным и кризисным, однако, вряд ли это апокалиптический сценарий для Украины.

- Мы видим, как его риторика может меняться. Однако все дело в том, что для нас он не столь предсказуем, как Джо Байден, - добавил аналитик.

Стоит отметить, что Украина особенно внимательно будет наблюдать за выборами в США. В том числе потому, что обещание Трампа за 24 часа «закончить войну» и намеки на прекращение помощи вызывают беспокойство.

Хотя в последнее время он смягчил риторику, а республиканцы, которые блокируют пакет на 60 млрд долларов, подхватили его идею и готовят законопроект, который позволит частично закрыть военные потребности Украины на условиях кредита. В любом случае, его возможная победа будет вызовом для Украины.

Напомним, выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден.