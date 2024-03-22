Возвращение «Союза МС-24» с белорусской космонавткой на борту перенесли 11 22.03.2024, 18:46

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На 6 апреля.

Возвращение на Землю космонавтов Олега Новицкого, Марины Василевской и Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» перенесли на 6 апреля, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Госкомиссия подтвердила решение о запуске корабля «Союз МС-24» 23 марта. Старт намечен на 15.36 по минскому времени. Корабль с Олегом Новицким, Мариной Василевской и Трейси Дайсон доберется до Международной космической станции по двухсуточной схеме сближения. Стыковка пилотируемого корабля ожидается 25 марта в 18.10 по минскому времени.

Изначально предполагалось, что экипаж вернется на Землю 2 апреля, но из-за переноса старта по техническим причинам было решено сдвинуть и сроки возвращения космонавтов на Землю.