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До +13 °C прогнозируют в Беларуси на субботу

  • 22.03.2024, 19:05
До +13 °C прогнозируют в Беларуси на субботу

Будет преобладать облачная погода.

Дожди и до плюс 13 градусов прогнозируют в Беларуси на 23 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах — слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 3-8 градусов, днем — плюс 7-13.

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