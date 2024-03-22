До +13 °C прогнозируют в Беларуси на субботу 22.03.2024, 19:05

Будет преобладать облачная погода.

Дожди и до плюс 13 градусов прогнозируют в Беларуси на 23 марта. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах — слабый туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 3-8 градусов, днем — плюс 7-13.