Крупный госзавод устроил выходной накануне Дня Воли 22.03.2024, 19:12

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Но сначала сделал рабочим.

На БЕЛАЗ решили перенести рабочую субботу 23 марта на 30 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия. О причинах такого решения не уточняется.

Примечательно, что 23 марта должно быть рабочим из-за переноса с 3 января. Напомним, завод устроил в первый месяц года каникулы. Тогда рабочие дни решили перенести «для эффективной работы производства и благоприятных условий отдыха».

Напомним, 25 марта часть белорусов празднует День Воли (но не государственном уровне). Связан ли нынешний перенос рабочего дня с субботы, 23-го, не сообщается.

Те заводчане, которые трудятся на пятидневной рабочей неделе, отдыхали с 30 декабря по 7 января. Рабочие дни 3, 4 и 5 января перенесли на 23 марта, 14 сентября и 14 декабря соответственно.

Напомним, на БЕЛАЗ будут длинные выходные также в мае — с 9 по 14-е. Рабочий день 10 мая перенесли на 4 мая. Напомним, в целом по стране 10 мая будет рабочим днем.