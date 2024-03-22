«Уже 23 часа. Стоим на мосту» 3 22.03.2024, 19:24

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Очередь из автобусов в пункте пропуска «Брест», 22 марта 2024 года. Скриншот видео

В пункте пропуска «Брест» выстроилась длинная очередь из автобусов и легковушек на выезд в Польшу.

В автомобильном пункте пропуска «Брест» на беларусско-польской границе выезда в Евросоюз ожидает 44 автобусов и 170 легковушек. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета, передает «Зеркало».

По состоянию на 18.00 22 марта в пункте пропуска «Брест» выезда в Польшу ожидает 170 легковушек. Вместе с ними в этом же погранпереходе простаивает 44 автобуса.

В чатах по пересечению границы сообщают о длительном времени ожидания. Один из пользователей рассказал, что выехал из Минска 21 марта около 19.00 и по состоянию на 18.00 22 марта границу так и не пересек.

«Уже 23 часа. Стоим на мосту (мост, который проходит через реку Буг, разделяющей Беларусь и Польшу. — Прим. ред.)», — написал участник чата.

«19 часов стоим. Еще не проехали», — отметил другой.

Пользователи также сообщали о 20-25 часах ожидания.

Напряженная ситуация наблюдается и на въезд в Беларусь из Польши. Утром 22 марта здесь простаивало около 400 транспортных средств, сообщали пользователи чатов по пересечению границы. Как передает сервис мониторинга очередей на польской стороне, время ожидания для проезда из Польши в Беларусь по состоянию на 13.01 для легковушек составляет около трех часов. Однако в такие сроки верится с другом. Как сообщают водители, очередь с польской стороны растянулась более чем на три километра.

«Шесть часов — на 1 км продвинулась очередь», — написала одна из участниц обсуждения.

На литовском и латвийском направлениях очередей для легковушек и автобусов на выезд из Беларуси не наблюдается.

Куда сложнее ситуация у грузовиков. В общей сложности выезда из Беларуси ожидает 3680 фур. Из них 740 стоят в «Григоровщине» (Латвия), 600 — в «Козловичах» (Польша), 1160 в «Каменном Логе» (Литва) и 1180 — в «Беняконях» (Литва).