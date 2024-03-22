«Уже пришло порядка 500 поздравлений» 2 22.03.2024, 20:13

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Друзья вывесили на остановке просьбу поздравить с днем рождения — и началось.

Издание «Могилев.Онлайн» утром поделилось трогательным объявлением. На одну из городских остановок областного центра кто-то приклеил лист с фотографией парня и следующим текстом: «У моего друга 22.03 день рождения. Он сейчас живет в деревне, и обычно никто его не поздравляет. Если не сложно (даже если сложно), то поздравьте его, пожалуйста». Для связи указан QR-код, который ведет на Telegram и Instagram парня. Onliner решил проверить, не шутка ли это, и вот что узнал.

В мессенджере нам ответил Евгений. Парень признался, что у него сегодня действительно день рождения — ему исполнилось 18 лет. Он на заочном учится на юриста в Могилеве и постоянно проживает в деревне Казачки в Шарковщинском районе.

— В Могилеве у меня есть университетские друзья и знакомые. И вышло так, что один из них пошутил, сказав, что на мой день рождения будет что-то веселое, — рассказывает Евгений. — После этого ночью начали появляться первые сообщения с поздравлениями. Я поначалу этого не понимал, так как писали незнакомые мне люди, а позже уже заметил, что объявление опубликовал у себя популярный в Могилеве новостной телеграм-канал. После этого еще больше людей начали писать. К этому моменту в Telegram мне пришло порядка 500 поздравлений. Поздравляют не только из Могилева, но и из других городов Беларуси.

В итоге оказалось, что объявление повесила одна из девочек, с которой учусь в Могилеве. Только она на очной форме, а я — на заочке.

Евгений признается, что постоянного места работы у него сейчас нет. В Минске, куда иногда выбирается по делам, подрабатывает моделингом, а в деревне за деньги колет дрова соседям.

Парень рассказал, что день рождения для него не всегда насыщен приятными эмоциями, однако этот точно получился веселым.

— Какой подарок я хотел бы получить на день рождения? Я даже не могу конкретно ответить на этот вопрос и не скажу, что мне нужно. Возможно, телефон с хорошей камерой. Все-таки на свои доходы в деревне я не могу себе что-то позволить. А чтобы себя продвигать, нужно часто снимать. Или же лопату и саженцы, чтобы улучшить свои условия, — сказал Евгений.