Ученые доказали, что собаки знают названия предметов 1 22.03.2024, 20:59

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Собаки не только способны понимать сказанные им команды, но и понимают значение отдельных слов, обозначающих предметы. К такому выводу в ходе экспериментов пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

Среди одомашненных животных собаки занимают особое место в плане их социально-коммуникативных навыков при общении с людьми. Поэтому их когнитивные способности привлекают внимание ученых.

Исследователи из Будапештского университета (Венгрия) провели эксперимент, чтобы узнать, способны ли собаки понимать не только команды, но и названия отдельных предметов. В исследовании приняли участие 18 собак, у которых с помощью датчиков снималась энцефалограмма мозга.

Их хозяева называли названия известных собакам игрушек, а затем показывали им либо названные предметы, либо другие, например — «Зара, смотри — мячик». Анализ данных показал, что активность мозга в тех случаях, когда названное слово совпадало с предметом, отличалась от случаев, когда собаку «обманывали».

Такую же разницу в энцефалограмме ученые наблюдают при схожих экспериментах с людьми и считают это свидетельством понимания слов. Разница в сигналах была тем больше, чем более знакомо названое слово собаке.

По мнению авторов, то, что собаки, подобно людям, способны понимать значение отдельных слов, обозначающих предметы, может изменить представление ученых об уникальности людей. Это также имеет важные последствия для теорий и моделей эволюции языка. «Собаки не только учатся особому поведению в ответ на определенные команды, но могут понимать значение некоторых отдельных слов, как и люди», — считает соавтор работы Лилия Магьяри.