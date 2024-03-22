Посольство Беларуси в РФ выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы 22.03.2024, 21:49

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Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в здании в Подмосковье.

Посольство Беларуси в РФ выясняет, есть ли среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» белорусы. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Посольство Беларуси находится в контакте с российскими правоохранительными органами, уточняется информация о наличии среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» граждан Беларуси, добавили в пресс-службе МИД.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В это время там начинался концерт группы «Пикник». Информация о погибших и раненых уточняется. По данным российских СМИ, речь может идти о гибели по меньшей мере 15 человек.