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Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на выходные

  • 23.03.2024, 3:34
  • 1,120
Нацбанк Беларуси озвучил курс доллара и курс евро на выходные

Ранее сообщалось, что белорусы начали активно скупать валюту.

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 23 марта, субботу, и 24 марта, воскресенье.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 23 марта, субботу, и 24 марта, воскресенье, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2358 рубля, 1 евро – 3,5314 BYN, 100 российских рублей – 3,5053 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 22 марта, пятницу, были такими же.

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