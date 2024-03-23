В какие страны белорусы могут отправиться на отдых без визы? 12 23.03.2024, 8:49

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Cписок большой, но есть нюансы.

Теоретически для граждан Беларуси сегодня открыт безвизовый въезд в более чем 40 стран мира, и многие направления вроде Турции, ОАЭ, России и Грузии уже давно освоены белорусскими туристам. На практике же попасть в большинство стран напрямую не удастся из-за того, что у Беларуси с ними нет прямого авиасообщения. Если же добираться по суше, то без «шенгена» все равно не обойтись: чтобы въехать в некоторые страны из безвизового списка, придется пересекать территорию ЕС, пишет сайт myfin.by.

Вылететь самолетом из Беларуси, не имея шенгенской визы, сегодня можно в Азербайджан, Армению, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан (нужна виза этого государства), Таджикистан, Египет (виза оформляется по прибытии), Китай, Турцию, Грузию, ОАЭ и Россию. Принимающие страны не ставят белорусским туристам дополнительных условий вроде обязательного наличия обратного билета и забронированного жилья.

А куда можно добраться окольными путями?

Если вы загорелись идеей посетить Вьетнам или же отдохнуть в Черногории, то маршрут придется прокладывать через страны, которые не входят в шенгенскую зону. Проще всего добраться до России, а оттуда – в выбранную страну, которая предлагает белорусам безвизовый въезд.

Из российских аэропортов сегодня можно улететь во Вьетнам, Тунис, Эквадор, Сербию, Монголию, Египет, Израиль, Венесуэлу, Китай, на Сейшельские острова, в Кыргызстан.

Из Турции можно улететь в Египет и Черногорию, из Грузии доступны перелеты в Молдову, Китай, Египет, Израиль. Из Армении сможете самолетом без пересадок попасть в Катар (виза белорусам открывается бесплатно по прилете на срок до 30 дней) и Египет, из Узбекистана – в Египет и Вьетнам, Китай, Израиль, Малайзию. Из Туркменистана есть прямое авиасообщение с Вьетнамом, Китаем, Египтом, Малайзией, из Казахстана можно самолетом без труда добраться до Монголии, Египта, Китая, Черногории. Из Таджикистана – в Китай, а из Азербайджана – в Египет, Молдову, Израиль, Черногорию, Катар, Аргентину (с пересадками).

Чтобы попасть в Албанию из Беларуси, придется лететь в Дубай либо Абу-Даби, а затем делать пересадку. Через ОАЭ также придется лететь, если хотите отдохнуть в Сербии и Гонконге.

В некоторые безвизовые страны попасть будет непросто – дорога может занять несколько суток.

Например, чтобы побывать в Намибии, необходимо сперва прилететь в Катар, куда, в свою очередь, можно попасть через Армению или Азербайджан. Не менее сложным будет путешествие в Перу: чтобы добраться до аэропорта Лимы, предстоит лететь через Китай и США (для второй пересадки понадобится американская транзитная виза). А чтобы попасть в Сент-Винсент, придется сначала добраться до Москвы, затем совершить перелет в Каир, а потом – в Лондон (понадобится транзитная виза), откуда есть прямые рейсы на Карибские острова.

Во сколько обойдутся перелеты в безвизовые страны?

Если все же готовы посетить страну с безвизовым въездом, то бронировать авиабилеты лучше за несколько месяцев. В идеале стоит следить за акционными предложениями, это позволит сэкономить на транспортных расходах до 50%. Но на популярные маршруты скидок, скорее всего, не будет. Так, улететь в Тбилиси из Минска летом можно минимум за 565 рублей, прямой рейс обратно обойдется от 584 рублей. Перелет из Минска в Стамбул будет стоить от 746 рублей, обратно – от 615 рублей.

Для отдыха в Азербайджане за авиаперелет из Минска в оба конца готовьтесь выложить минимум 1008 рублей. Авиапутешествие в Армению и обратно обойдется не менее чем в 1024 рубля. За перелет в Пекин из Минска с пересадкой в Москве придется отдать не меньше 840 рублей, дорога обратно обойдется от 1056 рублей. Попасть в солнечный Ташкент из Минска этим летом можно будет за 573 рубля, а вот билет обратно обойдется от 656 рублей. Те, кто планирует отдых в Египте, смогут улететь в Шарм-эш-Шейх из Минска с пересадкой в Москве минимум за 895 рублей, за билет обратно придется выложить 771 рубль. А авиаперелет в ОАЭ (Дубай) и обратно этим летом будет стоить минимум 1400 рублей.

Тем, кто планирует вылет из других стран и составляет сложный маршрут, сэкономить на перелетах вряд ли удастся, так как их придется стыковать без выбора оптимальных по цене вариантов.

Например, вы хотите в августе отдохнуть в Черногории, куда собираетесь лететь через Турцию. Самый дешевый билет до Стамбула на 10 августа – 756 рублей. В этот же день можно вылететь из Стамбула в Подгорицу, но заплатить за перелет придется минимум 545 рублей. Таким образом, авиапутешествие из Минска в Черногорию обойдется от 1301 рубля. Билеты обратно будут стоить примерно столько же.

Дешевле всего авиабилеты из Минска в российские города. Так, слетать летом в Сочи и обратно можно за 750 рублей, в Москву – за 310 рублей, в Санкт-Петербург – за 335 рублей. А вот за авиабилеты из Минска в Калининград и обратно этим летом придется выложить минимум 550 рублей.

Что предлагают туроператоры?

Если не хотите самостоятельно планировать путешествие, искать ночлег и гида в чужой стране, то стоит обратиться в туристическую компанию. Без шенгенской визы можно отправиться на отдых не только самолетом, но и поездом, автобусом, если речь идет о России, Грузии, Армении.

Так, летом можно провести неделю на берегу Черного моря в Батуми за 1300 рублей с учетом автобусного переезда, завтраков и экскурсионной программы. А авиатур в Абхазию на 10 дней с отдыхом в живописной Гагре обойдется от 2100 рублей (завтраки включены).

Туроператоры помогут спланировать довольно сложные путешествия в экзотические страны.

Например, можно заказать пляжный тур на Кубу (отдых в Варадеро), который вместе с перелетом и стоимостью проживания в 4-звездочном отеле обойдется в 3250 рублей за 9 дней. Или же отправиться на отдых в Венесуэлу с вылетом из Москвы – стоимость такого путешествия на 11 дней составляет от 4400 рублей.

Без визы этим летом также можно отправиться в морской круиз на лайнере, который отплывает из Буэнос-Айреса в Бразилию и через 8 дней возвращается обратно. Такое путешествие с учетом авиаперелета (вылет из Минска) обойдется в 2600 рублей.