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Один белорус находится в крайне тяжелом состоянии после нападения на «Крокус Сити Холл»

  • 23.03.2024, 9:19
  • 7,982
Один белорус находится в крайне тяжелом состоянии после нападения на «Крокус Сити Холл»

За его жизнь борются врачи.

Один гражданин Беларуси находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. За его жизнь борются врачи, сообщила БелТА.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Более 80 человек погибли.

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