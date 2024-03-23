Путин молчит о теракте в Подмосковье 23.03.2024, 9:36

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Глава Кремля лишь передал несколько слов через вице-премьера.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» выздоровления, а также передал благодарность врачам, пишет «Медуза».

«Мы с [министром здравоохранения РФ] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] доложили президенту о состоянии здоровья пациентов, президент пожелал всем выздоровления и благодарность врачам», — сказала Голикова.

Спустя 12 часов после теракта Путин так и не выступил лично по поводу произошедшего.

Вечером 22 марта в телеграм-каналах появилась информация, что Путин выступит с обращением к россиянам в связи с терактом. Однако вскоре «Ведомости» написали, что информация о подготовке специального обращения «преждевременна».

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Более 80 человек погибли.