CBS: У США есть доказательства о причастности ИГИЛ к нападению на «Крокус»
- 23.03.2024, 9:46
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Вашингтон предоставил Москве данные о потенциальном нападении.
У Вашингтона есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США предоставили России данные о потенциальном нападении.
При этом неназванный источник пояснил, что угрозы Соединенным Штатам пока нет. Другие подробности не приводятся.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Более 80 человек погибли.