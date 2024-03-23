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CBS: У США есть доказательства о причастности ИГИЛ к нападению на «Крокус»

  • 23.03.2024, 9:46
  • 9,258
CBS: У США есть доказательства о причастности ИГИЛ к нападению на «Крокус»

Вашингтон предоставил Москве данные о потенциальном нападении.

У Вашингтона есть разведданные, подтверждающие причастность ИГИЛ к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет CBS News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США предоставили России данные о потенциальном нападении.

При этом неназванный источник пояснил, что угрозы Соединенным Штатам пока нет. Другие подробности не приводятся.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь. В помещении начался пожар. Более 80 человек погибли.

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