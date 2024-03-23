Владимир Орлов: Беларусь встретится с Литвой в ЕС 1 23.03.2024, 10:00

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Осознание белорусами и литовцами общей истории — мощное оружие против «русского мира».

«Наша многовековая общая история, литовцев и белорусов, — европейская история — это наше огромное сокровище», — заявил известный белорусский писатель Владимир Орлов 22 марта в Вильнюсе на творческой встрече, посвященной 106-летию провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, пишет «Позiрк».

«Осознание этой истории — это мощное оружие в литовском и белорусском противостоянии агрессивной идеологии «русского мира», — отметил он. — Эта идеология стремится переубедить белорусов, как и украинцев, что они не являются отдельной нацией, что это часть «общероссийской нации». И вот наше наследие, наша история европейская мощно этому противостоит».

Орлов заявил, что «очень благодарен Литве за то, что она дала гостеприимный приют тысячам и тысячам белорусов, которые в это драматичное для <…> новейшей истории время вынуждены были покинуть свою родину».

«Я давно — со студенческих лет — люблю Литву, — подчеркнул писатель. — Меня переводили много на литовский язык. Я горжусь тем, что сотрудничал и продолжаю сотрудничать с литовскими поэтами, историками».

«В моем представлении 25 марта (день провозглашения независимости БНР в 1918 году. — прим..) обязательно когда-то будет главным государственным праздником в свободной, независимой, европейской Беларуси, которая с Литвой встретится в Евросоюзе», — добавил он.