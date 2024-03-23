Выгодно Кремлю 2 Леонид Невзлин

23.03.2024, 10:10

6,418

Путину нужен повод для эскалации войны, новых и все более разрушительных атак.

В Москве теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл", десятки погибших и пострадавших. Вопрос, который возникает всегда в подобных случаях, — кому это выгодно?

Выгодно Кремлю. Которому нужен повод для эскалации войны, новых и все более разрушительных атак на украинские города и мобилизации.

Возможно — выгодно сторонней силе. Например, российским ультрапатриотам, которых не устраивает, что война идет недостаточными темпами и которые давно мечтают подтолкнуть Путина к более радикальным действиям.

И кому точно невыгоден этот теракт — это Украине. Которая может в результате оказаться под новыми усиленными ударами рашистов.

Версию про ISIS(ИГИЛ) как как прикрытие действий террористов в «Крокус-Сити» оставлю на совести тех, кто сознательно или неосознанно хочет за нее зацепиться.

Мне жалко гражданских, убитых и получивших ранения сегодня, я сочувствую их родным и близким.

Но думаю я сейчас о том, что если американская администрация и лидеры европейских стран оставят украинцев без должной поддержки, то Украине будет очень трудно защитить своих граждан от новых массированных атак на инфраструктуру энергетики, жилые дома и другие объекты жизнедеятельности. И что тяжелейшая гуманитарная ситуация в Украине превратиться в Катастрофу, а война придет в европейские государства.

Российско-Иранская преступная коалиция уже орудует вместе со своими карманными террористами на Ближнем Востоке. В моем доме, Израиле, с 7 октября прошлого года идет война.

Попытка прекратить войны дипломатическими методами давно провалилась.

Принуждать к миру нужно не жертвы, а агрессоров, которые понимают только язык силы.

Леонид Невзлин, Telegram