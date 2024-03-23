В России обвиняют Украину в теракте в Подмосковье

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По НТВ показали фейковое видео с главной СНБО Даниловым.

Ответственность за теракт «Крокус сити холле» в Подмосковье, в результате которого погибли не менее 80 человек, несет Украина, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Это теракт и диверсия со стороны Украины. Террористам нет прощения. Их надо устранять на месте», — написал Бондарев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что необходимо усилить меры безопасности в местах массового скопления людей, ввести досмотр на метро и в транспорте.

Пропагандистский телеканал НТВ, как пишет «Медуза», в специальном выпуске новостей, посвященном теракту в «Крокус Сити Холле», показал фейковый видеоролик, в котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы подтверждает причастность Украины к случившемуся. Выпуск прошел в эфире около часа ночи по Москве.

Ведущая предварила видео комментарием: «Причастность киевского режима к теракту в Подмосковье публично, в телеэфире подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов». В ролике «Данилов» говорит, в частности: «Весело сегодня в Москве, я считаю, очень весело. Хочется верить, что мы такое веселье будем им устраивать чаще».

Ролик является подделкой. Вечером 22 марта в эфире украинского телемарафона работали другие ведущие, а Данилов не был там гостем. Часть ролика с телеведущими явно заимствована из эфира от 16 марта