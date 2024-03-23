В Варшаве представили проект Конституции Смоленской Республики 13 23.03.2024, 11:22

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И был предложен государственный флаг республики.

21 марта 2024 года в Варшаве состоялась презентация проекта Конституции, подготовленного экспертами Смоленского Республиканского Центра.

В мероприятии приняли участие председатель Смоленского Республиканского Центра, экс-депутат Владислав Живица, один из представителей центра Вадим Сидоров, журналисты и общественные деятели.

Почетным гостем мероприятия белорусский оппозиционер Зенон Позняк, поддержавший основную идею проекта и поделившийся своими мыслями о нем, а также об истории и перспективах Смоленщины и Беларуси.

Эксперты, создававшие проект Конституции, ориентировались на опыт Литвы и ФРГ. Было принято решение, что Смоленская Республика будет парламентской, с однопалатным Сеймом. В документе прописано, как будет работать правительство, армия и судебная система потенциального государства. Государственным флагом Смоленской Республики станет бело-красно-белый флаг с двумя львами. Смоленскому диалекту белорусского языка (старосмоленскому языку) дадут официальный статус наравне с русским. Живица заявил, что смоленские ученые работают над его возрождением. На вопрос журналистов о том, зачем возрождать «старосмоленский» язык, а не просто перейти на белорусский, он ответил, что это важно для возрождения национального самосознания смолян.