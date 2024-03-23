Почерк тот же Игорь Эйдман

23.03.2024, 11:32

8,370

Игорь Эйдман

Путин начал царствовать провокационными терактами и заканчивает ими же?

Почему я считаю, что Крокус - это Каширка 2 (Речь идет о событиях, произошедших в 1999 году, когда сразу после прихода к власти в РФ Владимира Путина была подорвана жилая многоэтажка на Каширском шоссе в Москве — прим.), дело рук Путина и ФСБ.

1. Время. Если бы теракт был делом рук врагов Путина, они, конечно, не ждали бы, когда он спокойно переизберется, а устроили теракт до выборов, чтобы испортить ему благостную избирательную кампанию.

2. Цель. Заявления российских властей в последние дни недвусмысленно свидетельствовали о готовящейся мобилизации и эскалации войны (см. мой утренний пост). Нужен был только кровавый повод, позволяющий «продать» эту непопулярную меру населению. И они его создали.

3. Почерк. Этот теракт заставляет вспомнить другие чекистские провокации, прежде всего взрывы домов в Москве и Волгодонске, обеспечившие общественную поддержку Второй Чеченской и избранию Путина. Сложная подготовка, большие задействованные ресурсы, монструозные результаты. Вряд ли кто-то, кроме самих чекистов, был способен провести такой широкомасштабный теракт в полицейской Москве.

Путин начал царствовать провокационными терактами и заканчивает ими же?

Игорь Эйдман, Telegram