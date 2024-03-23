«Белорусские власти поставили на одну единственную лошадь» 4 23.03.2024, 11:50

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И она уже устала.

В момент развала Советского Союза доля России составляла 4% ВВП по условному показателю. Потом он резко рухнул, а потом, в начале 2000-х, с приходом Путина, начал расти и расти до 2012 года, — приводит слова обозревателя Александра Кныровича «Салiдарнасць». — Последние десять лет Россия не растет.

Сегодня доля России в мировом ВВП по паритету 3,2%. Если мы посмотрим на отношение российского ВВП к среднемировому, выяснится еще более кошмарная штука — он падает с 2012 года и очень заметно, процентов на двадцать.

С чем же был связан такой резкий рост в нулевых годах? Стоит посмотреть на график цен на нефть. Все путинское благополучие нулевых, якобы железная рука, которая навела порядок, на самом деле выглядело так — просто доили нефтяное благополучие.

Скриншот из видео на канале «Кнырович»/YouTube

Путин просто воспользовался резким ростом цен на нефть. И ничего больше — никакого чуда не было. Поэтому доля Россия стабильно снижается. Я убежден, что с учетом войны, в которую она ввязалась, и дальше будет падение.

Но, задается вопросом Алесандр Кнырович, может быть Россия — уникальный друг Китая, который вытянет ее и Беларусь?

— Давайте посмотрим, как связана Россия с Китаем и США с Китаем. А если принять во внимание еще и ЕС, выяснится, что связь Китая с США и ЕС раз в семь больше, чем с Россией.

Заинтересован ли Си Цзиньпин в том, чтобы крепко поругаться с ЕС? Или заинтересован в стабильности, нормальных торговых отношениях и рассматривает Путина как съехавшего северного соседа, который поставляет в Китай исключительно сырьевые товары.

Это нефть, газ, лес. А обратно забирает автомобили, одежду, пластмассовые изделия, бытовую технику и все остальное. Это выглядит так: Россия туда — дешевое сырье, обратно — готовые потребительские товары.

Если мы посмотрим на цифры, то для Китая сегодня гораздо важнее, чем Россия, такие страны, как Вьетнам, Япония, Австралия.

Далее спикер смотрит на график Всемирного банка, судя по которому, примерно в 2012 году ВВП на душу населения по паритету России было близким с Польшей.

Но, отмечает он, за прошедшие годы Польша рванула вверх где-то на 30%, а Россия, с учетом инфляции по доллару осталась на месте и никуда не выросла. Примерно в таком же положении и Беларусь — с учетом инфляции никуда не движется.

— В абсолютных цифрах, без учета разницы в ценах, доля России в мире сегодня 2%. И решила она прыгнуть на объем государств, у которых объем ВВП измеряется в 40% от мирового. Вот такие смелые ребята решили потягаться, один товарищ сделал то же самое 80 лет назад.

К чему это все я? Мы, как Беларусь, поставили на одну единственную лошадь. Эта лошадь абсолютно уставшая и никуда не бежит. Это видно по последним данным — проваливаются продажи на российском рынке, например, холодильников «Атлант».

Туда пришли восточные товары, в первую очередь, из Китая, и вытесняют российскую и белорусскую продукцию. Это очень плохая ставка.

Мы будем падать вместе с Россией, и это произойдет достаточно скоро. В будущем нам придется решать эту проблему: конечно, очень быстро отказаться от России не получится — она глубоко проникла в Беларусь.

Но это необходимый процесс, если мы хотим видеть здоровую экономику и хотим жить так, как сегодня живут граждане стран Балтии, Польши.