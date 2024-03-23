Украинский ЦПД: Стрельба в «Крокусе» может быть операцией российских спецслужб 23.03.2024, 12:25

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Москва хочет получить новый повод для мобилизации.

В украинском Центре противодействия дезинформации предположили, что стрельба в Крокус Сити Холл в подмосковном Красногорске может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в РФ.

Об этом ЦПД сообщает в Telegram:

— ФСБ страны-агрессора России ожидаемо нашла «украинский след» в стрельбе и заявила, что у подозреваемых «были контакты на украинской стороне», они якобы собирались перейти границу с Украиной.

Отмечается, что о возможности терактов в начале марта предупреждало посольство США в России и рекомендовало своим гражданам избегать мест массового скопления людей. Аналогичные предупреждения также делали посольства Великобритании, Германии и еще нескольких стран Запада.

В ЦПД также напомнили, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт в Красногорске — это сознательная провокация спецслужб российского диктатора Владимира Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

Сообщается, что теракты с большим количеством погибших гражданских россиян, как то взрыв дома на Каширском шоссе в Москве в 1999 году и захват заложников на мюзикле Норд-Ост в 2002-м, Кремль уже использовал для оправдания Второй чеченской войны и агрессии против чеченского народа.