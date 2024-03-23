Еще один задержанный в Армении белорус попросил политического убежища 23.03.2024, 12:36

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Ереван перестал выдавать белорусов режиму Лукашенко.

Еще один задержанный в Армении белорус попросил политического убежища. Максима Вайткявичуса задержали в начале февраля на армянской границе по запросу Беларуси. Парень находился в розыске из-за уклонения от военной службы. Также он сам рассказал, что участвовал в протестах в 2020 году и был арестован на сутки, сообщает «Радыё свобода».

Адвокат Максима считает, что белорусские «силовики» используют уголовное дело об уклонении от военной службы как повод для наказания молодого человека с оппозиционными взглядами.

Недавно позитивно разрешилась аналогичная история задержанного Ярослава Новикова. Известно, что с начала года в этой стране задержали как минимум 4 белорусов.