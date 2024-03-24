Российские добровольцы рассказали, кто может стоять за терактом в Подмосковье 1 24.03.2024, 11:14

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И напомнили о заявлении Пескова.

В Русском добровольческом корпусе, который воюет на стороне Украины, комментируя расстрел посетителей концертного зала «Кроку»" в подмосковном Красногорске, заявили, что террор против гражданского населения - излюбленный прием российского диктатора Владимира Путина.

В РФ неоднократно случались теракты после его прихода к власти, а впоследствии эти события использовались в качестве предлога для еще большего террора.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале корпуса.

Добровольцы отмечают, что вся Московская область насыщена беспрецедентным количеством камер и систем распознавания лиц, но почему-то все они упустили из виду группу вооруженных до зубов людей.

Кроме того, в корпусе акцентируют внимание на том, что начавшийся в здании концертного зала пожар не тушили целый час, а «ОМОН и СОБР «торопились», как ахматовцы на Ростов (имеются в виду события во время попытки «вагнеровцев» устроить поход на Москву летом прошлого года)».

Добровольцы также напоминают о заявлении пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который незадолго до теракта сказал, что Россия находится в состоянии войны. С самого начала вторжения этот термин в РФ был под строгим запретом, а войну против Украины называли СВО.