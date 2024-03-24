Польша направит дополнительные войска на границу с Беларусью 5 24.03.2024, 11:31

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Будет усилена и граница с Калининградской областью РФ.

Польша усилит присутствие армии на границе с Беларусью, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу.

«Мы усилим присутствие польской армии в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах», - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Агентство отмечает, что указанные регионы соседствуют с Беларусью, Украиной и Калининградской областью России.

Косиняк-Камыш сообщил, что участие Войска Польского в охране восточной границы, в поддержку Пограничной стражи, «продлено на этот год и финансирование в этом направлении уже выделено».

«Это будет постоянное присутствие», - добавил глава Минобороны Польши.