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Польша направит дополнительные войска на границу с Беларусью

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  • 24.03.2024, 11:31
  • 2,942
Польша направит дополнительные войска на границу с Беларусью

Будет усилена и граница с Калининградской областью РФ.

Польша усилит присутствие армии на границе с Беларусью, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в субботу.

«Мы усилим присутствие польской армии в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах», - сказал глава польского Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Агентство отмечает, что указанные регионы соседствуют с Беларусью, Украиной и Калининградской областью России.

Косиняк-Камыш сообщил, что участие Войска Польского в охране восточной границы, в поддержку Пограничной стражи, «продлено на этот год и финансирование в этом направлении уже выделено».

«Это будет постоянное присутствие», - добавил глава Минобороны Польши.

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