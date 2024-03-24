«Рейхстаг» 1933-го по-путински Александр Невзоров

24.03.2024, 12:09

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Александр Невзоров

Не обошлось без косяков.

Путина можно поздравить. У него опять все получилось. Усилиями Кремля, ФСБ, СМИ и бригады таджикских штукатуров из «Крокуса» 2024 года неплохо получился «Рейхстаг» 1933-го.

Конечно, не обошлось без косячков.

Россиянам, разумеется, обидно будет узнать, что их 87-процентный фюрер существенно тупее, чем главарь Третьего рейха.

Гитлер поджег Рейхстаг, чтобы начать войну и репрессии. Путин запалил «Крокус», чтобы на третий год войны создать ее причину.

Конечно, все было проделано с некоторым опозданием. Зато теперь в лапках кремлевского упыря карт-бланш на любые репрессии, мобилизации и бомбы разной степени атомности.

Кремль решил, что лучше «поздно, чем никогда». И таки нашел «украинский след».

Красную площадь закрыли. Теперь там валяются дохлые зайцы. Ужас «Крокуса» убил даже не «двух», а множество внутриполитических длинноухих врагов.

Перечислим.

Публика прекратила подсчет вбросов и вплотную занялась обсуждением теракта.

На какое то время забылся весь позор буксующего и завшивевшего «СВО».

Ежедневные теракты, которые устраивает РФ в Украине, застлались дымом «Крокуса» и скрылись от глаз мира.

Как видим, Кремль очень существенно «наварил» на всей этой истории.

Конечно, не все в ажуре. Тупой посол Беларуси подгадил своим сообщением о том, что кровавые штукатуры бежали не в Украину, а в Беларусь.

Подкачали и спецслужбы РФ. Они уж слишком затянули со своим появлением. Понятно, что мощный теракт требует времени. Злодеям надо было успеть наворотить побольше трупов и пламени, но «час» – это все-таки перебор.

Конечно, это мелочи. И сейчас все эти косяки успешно «починяют» СМИ РФ. Народец в результате уверует во все, что нужно. И может быть, общенародно вскипит, если не забудет через пару дней причину «вскипа» (немцы в 1933 году при виде горящего Рейхстага раздухарились почти мгновенно, а вот Россия пока «тормозит»).

К существенным же недостаткам операции «Крокус» следует отнести полную очевидность того, насколько этот кошмар был нужен только кремлевскому упырю и никому больше.

Александр Невзоров, Telegram