В Севастополе уничтожен узел связи оккупантов: названы последствия 3 24.03.2024, 12:21

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Россияне лишились ключевого элемента обеспечения войск.

В оккупированном Севастополе был уничтожен связи Черноморского флота оккупантов. Это важный элемент для управления войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

«Любые потери, особенно такие чувственные, как связь, всегда влияют на возможность управлять войсками. В любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Если у вас есть много подразделений, то победы вам не видать, если вы не можете ими управлять», - объяснил Плетенчук.

Спикер подчеркнул, что связь - это один из основных элементов обеспечения войск.