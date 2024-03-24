«Это очень мощный удар»: чем ВСУ атаковали Крым? 1 24.03.2024, 13:06

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Storm Shadow

Поражены два корабля и логистика оккупантов.

Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ. Эффективность удара в эфире Radio NV оценил основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный.

«С большой вероятностью это был удар крылатыми ракетами или Storm Shadow или, например, переделанным Нептуном — также возможный вариант использования. <...> В любом случае это очень мощный удар», — рассказал Нарожный.

В частности, считает, это была удачная атака по российской логистике:

«Больших десантных кораблей у России не так мало, потому что это уже, пожалуй, шестой корабль [поражен]. Если они не повреждены, а уничтожены, это также очень мощный удар по логистике. Потому что этими кораблями можно перевезти или батальон (300 солдат), или бронетехнику. Но обычно Россией ими возят снаряды, шахеды, боеприпасы больше такими кораблями перевозятся. То есть очень мощный удар по российской логистике».

Кроме этого, добавляет, была поражена нефтебаза, которая находится поблизости с аэродромом, то есть сгорело, с большой вероятностью, топливо для самолетов.

Нарожный, со ссылкой на российских военкоров, предполагает, что Россия понесла потери в личном составе, ведь пропагандисты пишут, что до 50 военнослужащих погибло, 30 из которых офицеры.

А еще, согласно словам российских военкоров, которые пересказывает военный эксперт, три самолета были повреждены на этом аэродроме.