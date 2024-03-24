закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Воссоздано лицо женщины-«вампира» из Италии XVI века

1
  • 24.03.2024, 13:30
Воссоздано лицо женщины-«вампира» из Италии XVI века
Фото: Cicero Moraes/OrtogOnline

Фотофакт.

Международная группа археологов смогла восстановить лицо женщины, которая была погребена в XVI веке в Италии как вампирша. Исследование было опубликовано в журнале OrtogOnline.

В 2006 году во время археологических раскопок на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне было обнаружено тело с кирпичом во рту. Этот остров стал последним пристанищем для многих людей, умерших во время вспышки чумы в 1576 году. В то время в Европе наблюдался всплеск вампирской истерии, когда люди искали сверхъестественные существа, ответственные за смертельные болезни.

Анализируя останки женщины, исследователи пришли к выводу, что кирпич был помещен в ее рот намеренно, чтобы предотвратить ее способность магическим образом распространять чуму через укусы других жертв. Дальнейший анализ костей показал, что женщина прожила более 60 лет и питалась в основном овощами и зерновыми, что указывает на ее низкий социальный статус.

Чтобы реконструировать лицо женщины, исследователи сначала создали модель черепа, используя измерения и проекции реального черепа. Затем эта модель была дополнена в цифровом виде путем преобразования компьютерной томографии лица современного человека, чтобы соответствовать контурам древнего черепа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив