Основатель клиники «Новое зрение» был задержан в Польше 10 24.03.2024, 13:42

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Олег Ковригин

По запросу белорусских силовиков в Интерпол.

19 марта основатель сети клиник «Новое зрение» Олег Ковригин ехал из Польши в Беларусь, чтобы попасть на суд относительно изъятия прибыли из доходов медцентра за 2022 год. Попасть на родину, однако, бизнесмену не удалось – на границе его задержала польская полиция под предлогом того, что он находился в розыске по линии Интерпола. Об этом Ковригин рассказал в интервью Deutsche welle.

От польских полицейских Олег Ковригин узнал, что находится в красной карточке Интерпола, в которой сказано, что его ищут по статье об уклонении от уплаты налогов в Беларуси (ст. 243 УК РБ). Состоялся суд.

«На основании решения суда я был отпущен домой. Я вынужден сейчас решать вопрос о снятии с себя санкции Интерпола», – рассказал основатель «Нового зрения».

Летом 2023 года Минздрав Беларуси лишил медцентр «Новое зрение», учрежденный Ковригиным, лицензии с момента ее выдачи в 2011 году якобы из-за предоставления недостоверных данных. На основании этого Департамент финансовых расследований КГК утверждал, что доход медцентра был получен незаконным путем. 20 марта экономический суд Минска оштрафовал компанию Ковригина на 20 тысяч рублей и конфисковал 100% дохода за 2022 год – это более 17 миллионов рублей. Вероятно, то же самое сделают с доходом медцентра за весь период с 2011 года. Именно на этом суде планировал присутствовать Олег Ковригин.

«Клинику «Новое зрение» и все ее активы конфискует государство, заберет в свои руки. <…>. Так как ликвидаторов нет, фактически, они отказались от работы. Мотивировочную часть решения мы не можем получить и, соответственно, подать в необходимые сроки жалобу, и решение автоматически вступит в силу», – говорит Олег Ковригин.

Обвинения властей бизнесмен называет абсурдом, подчеркивая, что с таким контролем в сфере частной медицины предприятие не могло бы проработать незаконно 12 лет. По его мнению, власти ничего не смогли найти противозаконного, «поэтому выкрутили так».