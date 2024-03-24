Политолог: Лукашенко постоянно грезит о Сувалкском коридоре 12 24.03.2024, 13:53

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Есть опасность и от БелАЭС.

В Литве начинается серьезный пересмотр военных и гражданских возможностей сопротивления, так как над страной нависла угроза втягивания в войну. Уверенности, что ее прикроет «зонтик» НАТО, уже нет. Так описал обстановку в стране в эфире «Еврорадио» Гинтаутас Мажейкис, доктор философских наук, заведующий кафедрой социальной и политической теории университета Витаутаса Великого.

Через Сувалкский коридор проходят все логистические пути балтийских стран в Европу. Для трех балтийских стран будет катастрофой, если кто-то его займет. В то же время не только Путин, но и Лукашенко постоянно грезит о Сувалкском коридоре, считает Мажейкис.

Раньше в Литве были теоретические и довольно безответственные размышления о возможном нападении России. Теперь приходит понимание, что по крайней мере на первом этапе придется сопротивляться своими силами.

«От Вильнюса до границы Беларуси 40 километров. Хорошие современные реактивные артиллерийские снаряды могут простреливать всю эту территорию мгновенно. Чтобы спасти Вильнюс, Литва должна будет или отодвинуть линию фронта где-то на 80–100 километров в Беларусь, или Вильнюс будет разбомблен, полностью разрушен».

А еще в середине дистанции моделируемых перестрелок находится белорусская АЭС, добавляет литовский политолог, а также упоминает Лиду с якобы размещенными там атомными снарядами.