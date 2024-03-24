Украина строит механизм, чтобы получать репарации от РФ во время войны 1 24.03.2024, 16:24

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Министр юстиции Украины раскрыл некоторые детали уникальной системы.

Украина сейчас разрабатывает уникальный механизм получения репараций из замороженных российских активов. Впервые в истории страна буде получать их во время войны, а не после ее окончания.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Он также раскрыл некоторые детали уникальной системы выплат потерпевшим.

«Мы строим уникальную систему, когда пострадавшие лица во время войны за счет средств страны-агрессора смогут получать компенсации. Сейчас речь идет о первом этапе таких компенсаций — о фиксации доказательств. Эта фиксация будет подгружаться в софт Международного реестра убытков», — отметил министр.

Он подчеркнул, что авторитетность этого реестра безусловна. Украина не сможет манипулировать и умножать ущерб, а будет указывать на реальный размер, которому будет доверять международное сообщество.

«Следующий этап — создание комиссии, которая будет рассматривать и присуждать соответствующие выплаты. Третий этап — выплата компенсаций через соответствующий фонд. В ближайшие месяцы будет идти борьба за российские суверенные активы, за их резервы, которые хранятся на мероприятии и будет решена юридическая судьба этих активов», — рассказал Малюська.

По словам министра, есть несколько вариантов судьбы этих активов:

полная передача Украине;

частичная передача в бюджет и компенсационный фонд;

направление значительной части на военные нужды;

замена другой опосредованной системы изъятия — через выпуск бондов с или без гарантии союзников.