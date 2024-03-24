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Военный аналитик: Террористам «Крокуса» предоставили гарантии

  • 24.03.2024, 17:06
  • 3,238
Военный аналитик: Террористам «Крокуса» предоставили гарантии

Есть два сценария, по которым они могли работать.

Военный обозреватель и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин предлагает две версии произошедшего под Москвой – от контролируемой акции до выхода наемников из-под контроля.

— По поводу теракта в Москве вырисовываются две основные версии, основанные, в том числе, и на поведении стрелков, — пишет Левин. — Обычно фанатики действуют в состоянии аффекта, непрофессионально и всегда в один конец.

Они обычно не покидают территорию теракта, а убивают как можно больше человек до того момента, как их не ликвидируют силовики.

Тут же мы видим спланированное действие: группа приехала, организовано и холоднокровно, не спеша (это ключевой момент), постреляла как можно больше людей, и также организовано и не спеша отошла на авто в определенную точку явки, где их уже и взяли. 

Все это указывает на то, что им кто-то предоставил определенные гарантии. Первая версия именно на этом и базируется. Вот она.

Спецслужбы обычно курируют и пасут все радикальные группы, ультралевых, ультраправых, исламистов, иных религиозных фанатиков и т.д. Эти группы не трогают до момента, когда они не пересекают определенную, обозначенную службами, черту.

Это вообще большая и интересная тема, но сейчас не о ней. В общем, ячейку террористов ИГ (точнее их симпатиков) курировал один из контактеров ФСБ. Это объясняет, почему западные разведки об этом узнали: так как такие цепочки обычно видимы для специалистов из агентуры.

Симпатики ИГ, при этом, конечно же, не знают, что это сотрудник ФСБ, и уверены, что это одно из доверительных лиц. Снова же, это классическая тема, применяемая не только в РФ, так действуют все спецслужбы.

Далее я максимально упрощаю схему для наглядности: ячейка симпатиков (ИГ отправляет на такие задания, как правило, симпатиков, а не своих членов) планирует совершить теракт (повод, к примеру, месть), но ожидает добро от контактеров. Связанный с российской агентурой куратор дает такое добро, добавляя, мол, силовики будут заняты в таких-то квадратах, далеко от театра происшествия, у вас условно есть один час, плюс передает им место конспирированной явки.

Такой сценарий объясняет многое: то, почему они работали не спеша, организовано пришли и ушли, понимая, что никто не придет по их душу, и ехали на определенную точку, где их и поймали.

Но в этом сценарии есть и огрехи, которые я озвучивать не буду, но еще раз подчеркну, что это один сценарий из возможных, — пишет обозреватель.

Далее аналитик представил второй вариант. По мнению Левина, террористы были принудительно завербованы российским Министерством обороны на войну против Украины, но получив базовую боевую подготовку в российских лагерях, просто решили поехать не на фронт, а отправиться пострелять людей. Эксперт напоминает, что такие ситуации уже были в РФ, когда принудительно и обманом завербованные стреляли солдат и офицеров на одной из российских военных баз.

— Тут схожая ситуация, просто на этот раз типы оказались, малость, так сказать, политически ангажированными, и решили пострелять не на базе, а поехать поубивать сразу цивилов, снова же, по наводке кураторов (уже реальных, ИГшных).

Эта вторая версия выглядит неплохо, но не объясняет того, почему они действовали не спеша и организовано отошли. Снова возвращаю вас к началу моего треда: все указывает на то, что у них были определенные гарантии, а полное бездействие российских силовиков в первый час теракта полностью это подтверждает. Как по мне, это ключевое, — пишет Левин.

Эксперт акцентирует внимание, что если раньше ИГ надо было придумывать хитрые схемы, чтобы попасть из Африки на территорию России, плюс где-то достать оружие, плюс подготовку, плюс квартиры, явки и другая террористическая инфраструктура, то теперь российское Минобороны максимально упростило таким «деятелям» всю эту цепочку.

— Будучи террористом ИГ (жителем рандомного Богом забытого села, не числившимся ни в каких базах) где-то в Буркино-Фасо, теперь вы просто вместе с братвой идете записываться добровольцами в армию РФ для войны в Украине.

Вас с минимальными проверками берут, организуют вам полет в РФ, базовую боевую подготовку и все остальные организационные и логистические тонкости и издержки.

Если эта версия верна, то Кремль тут не просто ящик Пандоры открыл, а сразу целый шкаф в Нарнию, — резюмирует эксперт.

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