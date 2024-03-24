Развеян очень популярный миф об алкоголе 5 24.03.2024, 18:18

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К его появлению имеет отношение «французский парадокс».

Научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории Тим Стоквелл развеял популярный миф об алкоголе.

Так, по словам эксперта, некоторые преувеличивают пользу умеренных доз алкоголя для здоровья, передает The Conversation.

Сообщается, что подобное убеждение в существовании полезных свойств алкогольных напитков появилось еще в 1980-х годах.

Дело в том, что тогда был открыт так называемый «французский парадокс». Данное явление заключается в сравнительно низкой распространенности сердечнососудистых и онкологических заболеваний среди жителей Франции при высококалорийном рационе питания и обилии в нем жиров.

В то время ученые не исключали, что причиной этому является регулярное употребление жителями этой страны сухого красного вина.

Впрочем, по уверениям Тима Стоквелла, многие исследования попросту преувеличивают пользу умеренного употребления алкоголя из-за методологических недостатков, известных как предвзятость при отборе, которая представляет собой искажение данных, вызванное тем, как отбирались участники исследования.

Информируется, что по мере ухудшения состояния здоровья (особенно в пожилом возрасте) люди часто сокращают потребление алкоголя. В исследованиях же результат отказа от обилия спиртных напитков: улучшение здоровья, может быть обоснован фактом присутствия малых доз алкоголя в рационе. Это дает основание сделать ложный вывод о том, что малое количество алкоголя полезно.

Резюмируется, что сравнение умеренно пьющих относительно здоровых людей с теми, кто никогда не употреблял алкоголь по причине наличия хронических заболеваний, может ошибочно приписывать употреблению алкоголя терепевтические эффекты.