У антимонопольных органов США и ЕС возникли вопросы к Apple и Google 4 24.03.2024, 18:25

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Чем это обернется.

Впервые за свою историю технологические гиганты Apple и Google стоят на пути к долгому спору с регулирующими органами относительно монопольного положения. Это может привести к распаду компаний, сообщает «Экономическая правда».

Регуляторы утверждают, что Apple и Google построили непроницаемые экосистемы вокруг своих продуктов, которые ограничивают переход клиентов на конкурирующие сервисы, что привело к появлению термина «огороженные сады» (walled gardens).

Недавно Министерство юстиции США объединилось с 15 штатами, чтобы подать в суд на производителя iPhone за монополизацию рынка смартфонов, препятствование конкурентам и завышение цен. Минюст США предупредил компанию Apple что не исключено, что приказ о прекращении деятельности компании может стать средством восстановления конкуренции. На приговор такого масштаба уйдут годы, но это прецедент, который также могут использовать в других частях мира.

Еще более сложная для техногигантов ситуация складывается в ЕС, где вскоре такие гиганты как Alphabet, Meta и Apple вероятно, будут расследоваться на предмет потенциальных нарушений Закона о цифровых рынках (DMA), что может привести к большим штрафам и даже к предписаниям о прекращении деятельности за повторные нарушения.

Руководительница антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер помогла проложить путь к радикальным мерам в прошлом году, когда обвинила Google в антиконкурентных практиках в своем прибыльном рекламном бизнесе и в том, что ей, возможно, придется отказаться от своих инструментов для продажи.

Напомним, в начале марта 2024 года Европейская комиссия наложила на компанию Apple штраф в размере 1,84 млрд евро (2 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Это первое в истории антимонопольное взыскание, наложенное на американского техгиганта по жалобе компании Spotify.