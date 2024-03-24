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СМИ: Генштаб Беларуси устраивает «научные» конференции с участниками «СВО»

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  • 24.03.2024, 18:42
  • 3,090
СМИ: Генштаб Беларуси устраивает «научные» конференции с участниками «СВО»

Детали.

Факультет Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси в своей работе «не может не учитывать опыт последних вооруженных конфликтов и локальных войн». Как сообщает «Позирк», об этом заявил в эфире телекомпании Министерства обороны «ВоенТВ» начальник факультета Игорь Демиденко.

«Проводим военно-научные конференции у себя на факультете, приглашаем непосредственно участников «специальной военной операции» из Вооруженных сил Российской Федерации и обмениваемся опытом», — сказал Демиденко.

По его словам, «большую помощь» в обучении на факультете оказывают «структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба».

Интервью было записано 15 марта, показано на ютуб-канале телекомпании 24 марта.

21 марта Александр Лукашенко подписал указ об увольнении генерал-майора Демиденко с должности начальника факультета Генштаба ВС — заместителя начальника Военной академии. Согласно документу, он прикомандирован к Госсекретариату Совета безопасности «с оставлением его в кадрах Министерства обороны».

Факультет Генерального штаба ВС открыт в 2006 году на базе Военной академии. Готовит командиров армейских соединений и видов войск, руководителей управлений центрального аппарата Министерства обороны и Генштаба.

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