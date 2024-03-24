Белорусы Польши отпраздновали День Воли

Завтра, 25 марта, отмечается 106-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики. Акции в День Воли состоятся в более чем 30 городах мира. Белорусы создали специальную карту, на которой уже более 100 различных мероприятий, посвященных этому празднику.
Сегодня мероприятия, приуроченные к Дню Воли, состоялись в нескольких городах Польши.
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