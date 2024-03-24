закрыть
24 марта 2024, воскресенье, 19:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы Польши отпраздновали День Воли

  • 24.03.2024, 19:16
Белорусы Польши отпраздновали День Воли

Акции прошли в нескольких городах.

Завтра, 25 марта, отмечается 106-я годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики. Акции в День Воли состоятся в более чем 30 городах мира. Белорусы создали специальную карту, на которой уже более 100 различных мероприятий, посвященных этому празднику.

Сегодня мероприятия, приуроченные к Дню Воли, состоялись в нескольких городах Польши.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив