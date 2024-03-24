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В подмосковном теракте погибла гражданка Беларуси

  • 24.03.2024, 19:36
  • 8,098
В подмосковном теракте погибла гражданка Беларуси

Вероятно, это уроженка Бреста.

В списках погибших в результате теракта в Красногорске значится гражданка Беларуси, сообщило посольство Беларуси в России.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Посольство не назвало имени погибшей.

Среди жертв трагедии есть Волкова Анна Владимировна. По предварительной информации «Зеркала», это уроженка Бреста, которая долгое время жила в Москве. Анна погибла вместе со своим мужем.

«Моя одноклассница. Она была детским психологом. Очень часто нам помогала и поддерживала. Очень светлый и добрый человек. Очень больно, нам ее будет очень сильно не хватать», — написала подруга Анны в соцсети.

Пока нет информации о том, было ли у женщины российское гражданство, или же оставалось белорусское. Вероятно, в сообщении посольства речь идет именно о ней.

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