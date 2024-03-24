В подмосковном теракте погибла гражданка Беларуси
- 24.03.2024, 19:36
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Вероятно, это уроженка Бреста.
В списках погибших в результате теракта в Красногорске значится гражданка Беларуси, сообщило посольство Беларуси в России.
«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в сообщении.
Посольство не назвало имени погибшей.
Среди жертв трагедии есть Волкова Анна Владимировна. По предварительной информации «Зеркала», это уроженка Бреста, которая долгое время жила в Москве. Анна погибла вместе со своим мужем.
«Моя одноклассница. Она была детским психологом. Очень часто нам помогала и поддерживала. Очень светлый и добрый человек. Очень больно, нам ее будет очень сильно не хватать», — написала подруга Анны в соцсети.
Пока нет информации о том, было ли у женщины российское гражданство, или же оставалось белорусское. Вероятно, в сообщении посольства речь идет именно о ней.