Оказалось, что наша Земля еще более уникальна чем считали ученые 1 24.03.2024, 20:23

2,852

Новое исследование предлагает новый взгляд на наше место в космосе.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, освещает впечатляющее космическое явление: примерно 8% двойных звезд поглотили окружающие планеты в своих системах. Это открытие ставит под сомнение предыдущие представления о том, что стабильные планетные системы, подобные нашей, распространены во Вселенной.

Исследование под руководством астронома Юань-Сен Тинга из Австралийского национального университета включало тщательный анализ химического состава ближайших двойных звезд.

Сосредоточившись на конатальных звездах – звездных близнецах, которые родились вместе, – команда смогла обнаружить тонкие изменения в химическом составе, указывающие на поглощение планет.

Эти «планетарные подписи» были идентифицированы благодаря наличию большого количества таких элементов, как железо, никель и титан, по сравнению с другими, такими как углерод и кислород. Полученные данные свидетельствуют о том, что стабильность планетарных систем может быть скорее исключением, чем правилом, предлагая новый взгляд на наше место в космосе.

Почему так происходит

Исследователи объясняют это явление развитием «колебания» в системах с тремя или более крупными телами. Такое гравитационное взаимодействие может привести к нестабильности, в результате чего планеты будут поглощены своими звездами. Однако команда уверяет, что такая участь маловероятна для нашей Солнечной системы.

Это исследование не только проливает свет на динамику планетных систем, но и поднимает вопрос о частоте таких явлений во Вселенной. Поскольку мы продолжаем исследовать космос, аппетит звезд к своим планетам остается предметом как удивления, так и научных исследований.