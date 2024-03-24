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Путина поставили на место: у Байдена ответили на попытку обвинить Украину в теракте

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  • 24.03.2024, 22:24
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Путина поставили на место: у Байдена ответили на попытку обвинить Украину в теракте

Власти США убеждены, что за московским терактом стоит ИГИЛ.

Вице-президент США Камала Харрис отвергла заявление российского диктатора Владимира Путина о причастности Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.

В интервью ABC News, на вопрос, есть ли у США доказательства в поддержку обвинений Путина, Гаррис ответила: «Нет».

«Нет, нет никаких доказательств, и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К фактически по всем признакам несет ответственность за произошедшее», - отметила вице-президент США.

Харрис также подчеркнула, что произошедшее во время террористического акта и количество убитых людей является трагедией, и выразила соболезнования семьям пострадавших.

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