Белорусы по всему миру начали отмечать День Воли 24.03.2024, 22:44

В это воскресенье начались акции ко Дню Воли в диаспорах в разных городах и странах.

25 марта белорусы по всему миру отмечают свой главный праздник — День Воли. Именно так в народе называют годовщину провозглашения в 1918 году независимости Белорусской Народной Республики, нашего первого национального государства. Главным флагом тогда стал бело-красно-белый, гербом — «Погоня», а белорусский язык получил статус государственного.

24 марта праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Воли, прошли во многих городах по всему миру.

В Варшаве белорусы прошлись маршем по центру города. Финалом мероприятия стал концерт на Замковой площади с участием Пита Павлова, групп Dzieciuki, The Superbullz, Atesta, Belarusian Truestory и других.

Фота: «Белсат»

Фота: «Белсат»

Фота: «Белсат»

Фота: «Белсат»

Фота: «Белсат»

Фота: https://www.instagram.com/fotografjana/

Фота: https://www.instagram.com/fotografjana/

Фота: «Позірк»

Фота: «Позірк»

В Белостоке состоялся митинг-концерт на площади Костюшко с участием Екатерины Водоносовой, Игоря Полынского и группы Kurwadziki, выступлением исторического клуба реконструкции Invictus 1863. С Днем Воли белорусов поздравлял заместитель президента Белостока Рафал Рудницкий. Он говорил о счастливом будущем Беларуси, когда она станет хорошим Польше соседом, признаваемым международным сообществом демократическим краем.

Фота: «Белсат»

Фота: «Наша Ніва»

Фота: «Наша Ніва»

Фота: «Наша Ніва»

Небольшой марш под бело-красно-белыми флагами состоялся и в Лодзи.

В Познани прошло шествие в центре города и митинг.

Фота: чытачы «Люстэрка»

Так выглядел митинг в Праге.

Фота: «Наша Ніва»

Фота: «Наша Ніва»

Праздничные мероприятия продолжатся 25 марта в Вильнюсе, Кракове и других городах мира.

Белорусы создали специальную карту, на которой уже более 100 различных мероприятий, посвященных этому празднику.