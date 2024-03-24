Бен Ходжес: Крымский мост становится мостом в никуда 24.03.2024, 22:56

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Бен Ходжес

Точные удары украинской армии делают Крым неподъемным для россиян.

Крымский мост «станет мостом в никуда» после высокоточных ракетных ударов ВСУ по объектам российской армии в оккупированном Крыму. Полуостров становится неподъемным для россиян.

Об этом пишет бывший командующий силами США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в соцсети X, комментируя поражение больших десантных кораблей «Ямал» и «Азов» Черноморского флота РФ в Севастополе.

«Украина демонстрирует точные удары высокой ценности, которые делают Крым неподъемным для россиян», - отмечает генерал.

По его словам, если Россия не сможет остановить эти атаки, она поймет, что больше не имеет убежища в Крыму и не сможет вести оттуда войну.

«Крымский мост становится «мостом в никуда», - добавил Ходжес.

В свою очередь, британское издание Daily Mail подчеркивает: если повреждение двух вышеупомянутых кораблей подтвердится, это станет опустошительным ударом для Путина в Крыму. Стоимость одного такого корабля составляет порядка 170 млн фунтов.

Журналист акцентируют внимание на том, что удары были нанесены спустя несколько дней после того, как Путин сменил главкома ВМФ РФ на фоне предыдущих провалов Черноморского флота.

Об этом пишет и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

«Украина поздравляет нового командующего ВМС России ударами по еще двум кораблям Черноморского флота», - заявил он.