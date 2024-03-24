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В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте

  • 24.03.2024, 23:11
В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте

На линии огня более 50 боестолкновений.

На линии фронта в течение суток зафиксировано 52 боевых столкновения. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В общем, враг нанес 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. В частности, на Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Но под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитниками Украины отражено 5 атак противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону ВСУ. Противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Озерного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 5 атак врага возле Богдановки, Клещеевки, Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские военные отбили 8 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, восточнее Уманского, Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны Украины сдерживают врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Урожайного. Там россияне при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 10 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг дважды, при поддержке авиации, атаковал позиции ВСУ в районе Роботино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел.

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