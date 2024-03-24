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CNN: У Европы есть деньги, чтобы заполнить «дыру» США в помощи Украине

  • 24.03.2024, 23:21
  • 1,794
CNN: У Европы есть деньги, чтобы заполнить «дыру» США в помощи Украине

Но есть нюансы.

Европа пытается закрыть «дыру» в финансировании помощи Украине, возникшей из-за политических дискуссий в США. У Брюсселя есть деньги, но существуют другие препятствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил союзникам, что наибольшей проблемой на фронте является дефицит оружия. Затягивание США с финансированием помощи Украине обостряет проблему.

CNN пишет, что Европа пытается закрыть потребности Украины. В целом ЕС предоставил Украине больше финансовой помощи. Но из 85 млрд долларов от ЕС только 5,6 млрд долларов ушло на военную помощь. Остальные - это гуманитарная помощь и финансовая поддержка.

Некоторые европейские чиновники считают, что Европа может перевесить Россию в экономическом вопросе. По последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 трлн долларов по сравнению с 16,75 трлн долларов ЕС.

Издание отмечает, что фактически у Европы есть деньги, чтобы закрыть «дыру» в помощи Украине, но есть препятствия. В частности, речь идет о том, что ЕС - это блок из 27 стран. Некоторые государства являются членами НАТО, некоторые - нейтральные, другие - близки к России. То есть существуют политические препятствия в принятии решений, к примеру, о покупке оружия.

Европа серьезно относится к обороне. Недавно ЕС обнародовал план усиления оборонной промышленности, которая в будущем могла бы конкурировать с американской. Но речь идет о долгосрочной перспективе, а Украине оружие нужно сейчас.

CNN добавляет, что есть другие способы обеспечения помощи. В качестве примера приводится инициатива Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для украинской армии. Идея быстро стартовала, потому что она не являются официальным планом ЕС.

Авторы считают, что у Европы есть средства, чтобы заполнить пустоту финансирования для помощи Украине, которую оставил Вашингтон. Но остается неизвестным, есть ли у ЕС политическая воля.

«Да, Европа может восполнить пробел, оставленный США, и в некоторых аспектах пытается это сделать. Но все зависит от того, смогут ли крупнейшие союзники Украины в Европе продолжать выигрывать спор», - говорится в материале.

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он не выносит законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

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