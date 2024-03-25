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В Москве после теракта начали рассылать электронные повестки

  • 25.03.2024, 2:31
  • 1,496
В Москве после теракта начали рассылать электронные повестки

Москвичам советуют обраться в поликлинику и собрать документы

Некоторым жителям Москвы начали приходить электронные повестки. Это произошло 24 марта – после того, как 22-го числа в столице РФ в концертном зале «Крокус Сити Холл» вооруженная группа убила по меньшей мере 133 человека.

Фото приглашений в военкомат, которые гражданам страны-агрессора прислали через средства электронной связи, обнародовали российские пропагандистские Telegram-каналы. Они не уточняют, насколько массовым является такой способ мобилизации, пишет obozrevatel.com.

«Письма счастья начали приходить как в SMS, так и на Госуслугах, а в письме содержится информация о необходимости пройти медкомиссию и взять документы перед посещением пункта призыва», – рассказал один из вражеских каналов в Telegram.

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